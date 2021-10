Na het schietincident op de set van de film Rust, waarbij acteur Alec Baldwin cameracrewlid Halyna Hutchins per ongeluk doodschoot, probeert Hilaria Baldwin de posttraumatische stressstoornis bij haar man te minimaliseren. Dat zegt de actrice in een interview met The New York Post.

De afgelopen dagen hebben de Baldwins zich teruggetrokken in een klein plaatsje in de Amerikaanse staat Vermont om te rouwen om de dood van de 42-jarige Hutchins en tot rust te komen.

Hilaria heeft bovendien naar eigen zeggen een extra taak op zich genomen. "Alec heeft een zeer traumatische gebeurtenis meegemaakt, dus ik probeer de PTSS bij hem te minimaliseren. Als er zoiets gebeurt bij militairen of politieagenten, is dat ook traumatisch."

Of Baldwin na het incident nog verder gaat met acteren, weet zijn vrouw nog niet, maar ze hoopt het wel. "Hij heeft tijd nodig om zich door mij te laten verzorgen. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. Alec voelt zich vreselijk."