Eva Crutzen mist het theater. Vorig jaar verdween een lange tour van de agenda vanwege de maandenlange lockdown, maar verder heeft de actrice geen moment stilgezeten tijdens de coronacrisis. Ze draaide meerderde seizoenen van Promenade, werd moeder en nam de film Alles op Tafel op, die donderdag in première gaat.

"Toen we noodgedwongen stilstonden, kwam ik erachter dat ik mezelf daarvoor behoorlijk voorbij aan het rennen was", vertelt Crutzen. "Doordat ik opeens met lege handen stond, kon ik nadenken wat ik eigenlijk nog meer wilde. Het voelde als een kans."

Daarnaast is een theatertournee nu even geen optie, stelt ze. "Ik zie mijzelf niet vijf dagen per week door het land reizen met een baby thuis."

In de satirische NPO-hit Promenade viel Crutzen vooral op met haar komische spel. In Alles op Tafel, over zeven vrienden die een avond lang alle berichtjes op hun smartphone met elkaar delen, kreeg ze de kans meer serieus spel te leveren.

"Komedie gaat mij gemakkelijker af, voor een serieuze rol als Alles op Tafel moet ik voor mijn gevoel meer moeite doen. De sfeer was ook iets serieuzer dan bij het opnemen van bijvoorbeeld Promenade, al kwam dat ook door de stress dat we misschien weer in lockdown moesten."

Oase in coronacrisis

De opnames van Alles op Tafel voelden voor Crutzen als een soort oase in de coronachaos van afgelopen najaar. "De bubbel waarin we zaten, leek een soort schoolreisje", lacht de actrice. "Het was een voorrecht dat we elke dag met zoveel leuke mensen iets mochten doen waar we blij van werden. Dat we allemaal iedere dag getest moesten worden en verder even niemand anders konden zien, was een kleine prijs voor dat plezier."

De film snijdt urgente thema's aan, zoals de vraag of privacy anno 2021 überhaupt nog wel bestaat. "Ik sta er maar niet te veel bij stil hoeveel bedrijven als Facebook of Instagram eigenlijk van je weten", bekent Crutzen. "Het is net als de dood: je weet wel dat het er is en dat je je daar bewust van moet zijn. Maar tegelijkertijd heb ik het idee dat ik er toch niets aan kan veranderen. Het is een gegeven dat er servers en algoritmes zijn die mij inmiddels beter kennen dan ik mezelf."