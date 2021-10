Ice Cube is niet langer betrokken bij de opnames van de nieuwe comedy Oh Hell No. Volgens The Hollywood Reporter werd de artiest en acteur door de producenten gevraagd om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, maar weigerde hij dit en besloot hij daarom om uit het project te stappen.

Filmmaatschappij Sony, die de comedy produceert, wil vooralsnog geen commentaar geven. Ook de woordvoerder van Ice Cube weigert te reageren.

In juni werd bekend dat de 52-jarige Ice Cube en acteur Jack Black samen te zien zouden zijn in de nieuwe film. De producenten zouden vervolgens aan de hele cast hebben gevraagd om zich te laten vaccineren tegen COVID-19.

Het besluit van Ice Cube lijkt opvallend, aangezien hij tijdens de pandemie een campagne lanceerde waarin hij aanspoorde tot het dragen van mondkapjes en waarvan de opbrengst werd gedoneerd aan zorgpersoneel. Ook doneerde de rapper tweeduizend mondkapjes aan een school in Oklahoma.

Ice Cube zou naar verluidt 9 miljoen dollar (ruim 7 miljoen euro) krijgen voor zijn rol in Oh Hell No. De opnames van de film worden door zijn vertrek voorlopig uitgesteld.

Het is overigens het tweede project dat de Are We There Yet?-acteur binnen korte tijd verlaat. Hij zou ook meespelen in de boksfilm Flint Strong, maar besloot plotseling zich terug te trekken. De reden daarvoor is nog niet bekendgemaakt. Ook de opnames van deze film zijn vertraagd omdat er een nieuwe acteur moet worden gezocht.

De Amerikaanse filmbranche stelde in juli 2021 richtlijnen op rond het coronavirus en de vaccinatie hiertegen. Daarin werd vastgelegd dat producenten vaccinatie mogen verplichten voor acteurs en crew die tijdens hun werk weinig afstand kunnen houden.