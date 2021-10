Hannah Gutierrez-Reed, de wapensmid op de set van de film Rust waar een cameravrouw om het leven kwam, zegt aan te hebben gegeven dat ze meer tijd nodig had om schietscènes voor te bereiden, maar dit werd door haar leidinggevenden van de hand gewezen. Dit laat de 24-jarige wapensmid via haar advocaten weten in een verklaring, in handen van The Hollywood Reporter.

Gutierrez-Reed omschrijft de filmset waar Halyna Hutchins door een kogel om het leven kwam als algeheel 'onveilig'. Volgens haar advocaten was de wapensmid aangenomen voor twee functies en werd haar niet voldoende tijd gegund om deze behoorlijk uit te voeren.

"Ze vocht voor training, dagen om wapens te kunnen onderhouden en genoeg tijd om schietscènes fatsoenlijk voor te bereiden, maar dit werd niet ingewilligd door de producenten en haar eigen afdeling", valt te lezen in de verklaring.

Gutierrez-Reed laat in de verklaring net als in haar verhoor door de politie weten dat ze geen weet had van echte kogels die aanwezig waren op de set. Ze zegt het wapen voor de oefening van de scène waarbij Hutchins werd doodgeschoten te hebben gecontroleerd en zag enkel dummykogels.

"Ze heeft niemand op de set met echte kogels zien schieten met deze wapens en zou dat ook nooit hebben toegestaan", schrijven de advocaten. Volgens Gutierrez-Reed werden de wapens elke nacht en tijdens lunchpauzes in een kluis opgeborgen en is het onmogelijk dat een wapen een tijd uit het zicht is verdwenen.

De sheriff van Santa Fe, waar het ongeluk gebeurde, liet woensdag op een persconferentie weten dat het onderzoek zich nu vooral richt op de drie personen die het wapen het laatst in handen hadden: Gutierrez-Reed, opnameleider Dave Halls, die tegenover acteur Alec Baldwin verklaarde dat het wapen koud (ongeladen) was, en Baldwin zelf, die het fatale schot loste. De acteur is overigens ook als producent verbonden aan de film.