Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week: alle seizoenen van The Office én de prequel op Army of the Dead.

Series

The Office (S1-9)

Michael Scott (Steve Carell) is de ambitieuze manager van een klein kantoorbedrijf. Hij probeert zijn personeel optimaal te motiveren met zijn eigen vorm van humor, maar zijn collega's zitten eigenlijk niet op zijn fratsen te wachten.

Colin in Black & White

American footballer Colin Kaepernick oogstte lof én kritiek toen hij voor wedstrijden knielde uit protest tegen politiegeweld en discriminatie van zwarte Amerikanen. Het kostte hem zijn sportcarrière maar hij werd wel een symbool voor de antiracismebeweging. Hoe hij op het idee kwam, is te zien in deze gedramatiseerde documentaireserie. De jonge Kaepernick moet op school twee keer zo hard werken als zijn witte klasgenoten.

The Witcher: A Look Inside the Episodes

Het tweede seizoen van deze populaire Netflix-serie start op 17 december, maar in deze documentairereeks krijg je alvast een voorproefje. De makers én hoofdrolspelers vertellen hoe de wereld van Geralt of Rivia tot leven werd gewekt, met veel beelden van achter de schermen.

Films

U-Turn (2018)

Een journaliste onderzoekt een vreemde reeks ongevallen op een viaduct. Verkeerspionnen en afzettingen worden door mensen verplaatst om de route af te kunnen snijden, maar dit levert gevaarlijke situaties op voor andere automobilisten. Tijdens haar onderzoek ontdekt de journaliste dat er rare dingen aan de hand zijn.

Army of Thieves (2021)

Meesterdief Ludwig Dieter was een van de populairste personages in de Netflix-hit Army of the Dead. In deze prequel zorgen zombies voor wereldwijde onrust. Banken doen er alles aan om hun waardepapieren in veiligheid te brengen. Het perfecte moment voor dieven om hun slag te slaan.

Deze films en series verschenen ook op Netflix deze week:



Sex: Unzipped (Seizoen 1)

Zift (2008)

Sutton's Case (2020)

Sintonia (Seizoen 2)

Hypnotic (2021)

Only Mine (2019)

Ménage (1986)

Où est passé Tom? (1971)

La Petite Marchande d'Allumettes (1928)

Le Caporal Épinglé (1962)

Il Boom (1963)

Luis Miguel: The Series (Seizoen 3)

Mytho (Seizoen 2)

Vermist (2007)