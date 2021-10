Zondag is het Halloween en daar hoort een spannende horrorfilm bij. Wie wil griezelen, zit goed bij Netflix. Maar niet alle horrorfilms op de streamingdienst bezorgen je kippenvel en slapeloze nachten. Daarom een selectie van de tien beste.

Insidious (2010)

James Wan is de onbetwiste horrorkoning en wist met Insidious het uitgekauwde genre vol spookhuizen en creepy kinderen weer écht eng te maken. Hij jaagt de nagelbijtende kijkers de stuipen op het lijf met perfect getimede schrikmomenten. Na deze film volgden nog drie delen.

Doctor Sleep (2019)

Stephen Kings roman Doctor Sleep is het vervolg op The Shining. De verfilming is geregisseerd door Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, Gerald's Game). Alleen al die gouden combinatie is voldoende voor een plekje in de top tien van beste horrorfilms op Netflix. Met een ijzersterke Ewan McGregor als volwassen Danny Torrance, die op de vlucht is voor zijn paranormale krachten, heeft Doctor Sleep alles in zich om de kijker van begin tot eind te laten griezelen.

Annihilation (2018)

Door de dosis bodyhorror en een gruwelijke zombiebeer verdient Annihilation een plekje in de lijst met beste horrorfilms op Netflix. Het verhaal gaat over een team specialisten dat onderzoek doet in een mysterieus gebied waar een groepje soldaten is verdwenen. Deze plek gooit de wetten van de natuur volledig overhoop en zorgt daarmee voor voldoende nachtmerriemateriaal.

His House (2020)

In deze Netflix Original volgen we een uit Zuid-Soedan gevlucht koppel dat in Engeland een nieuw leven probeert op te bouwen. Eenmaal aangekomen in hun nieuwe woning komen ze erachter dat de oorlog niet het enige is dat hen achtervolgt. His House voert je steeds meer plot en ontrafelt stukje bij beetje het geestenmysterie. Naast fantastische acteerprestaties van de twee hoofdrolspelers zit deze film ook vol met angstaanjagende momenten.

It: Chapter Two (2019)

De beruchte killerclown Pennywise is weer aan het moorden in Derry en daarom komen de leden van de Losers Club na 27 jaar terug. Ze zijn helemaal klaar met de clown en willen het hem betaald zetten. De volwassen leden van de vervloekte groep worden gespeeld door een aantal grote acteurs: onder anderen James McAvoy, Jessica Chastain en Bill Hader. En natuurlijk vertolkt Bill Skarsgard als geen ander de enge clown. Ook de jonge acteurs uit het eerste deel, onder wie Stranger Things-ster Finn Wolfhard, doen weer mee, maar dan in flashbacks.

1922 (2017)

Dit is óók een verfilming van een verhaal van Stephen King. Het is wel de subtielste. In het jaar 1922 vermoordt een boer zijn vrouw, maar deze gruwelijke daad heeft gevolgen en langzaamaan verandert zijn leven in een nachtmerrie.

Hostel (2005)

Eli Roth is een van de populairste horrorregisseurs en ook al zijn de meningen over Roths bloederige films verdeeld, zelfs zijn grootste criticus moet toegeven dat Hostel een meesterwerk is. Het verhaal is simpel en gaat over twee Amerikaanse toeristen die tijdens hun vakantie worden ontvoerd en gemarteld. Roth staat niet bekend om zijn subtiliteit en toont alle gruwelijke details.

The Conjuring (2013)

Met deze iconische horrorfilm bouwde Wan een heel eigen Conjuring-universum, waarin horrorpop Annabelle ook een grote rol speelt. Het begin van deze megahorrorfranchise begon met het verhaal over paranormaal onderzoekers Ed (Patrick Wilson) en Lorraine Warren (Vera Farmiga). Hun eerste zaak staat nog altijd als een huis als het gaat om iconische, enge scènes en jump scares die ons nog steeds - ook na meerdere keren kijken - weten te verrassen.

Creep (2014)

Voor een goede horrorfilm heb je weinig nodig. In het geval van Creep is een camera en een acteur voldoende. Mark Duplass, die voornamelijk als de sympathieke sukkel in arthousefilms te zien is, speelt een eigenaardige eenling die een videodagboek laat maken. Hij huurt een cameraman in en geeft hem een kijkje in zijn leven. Naarmate de dag vordert, voelt de cameraman zich steeds minder op zijn gemak en begint hij te vrezen voor zijn leven.

Scary Movie (2000)

Scary Movie lijkt een vreemde keuze voor een lijst met de beste horrorfilms op Netflix, maar tussen al het griezelen door moet er ook ruimte zijn om te lachen. De heerlijke foute comedy van de gebroeders Wayans neemt de populairste horrorfilms van de jaren negentig op de hak en laat geen spaan heel van klassiekers als Scream en I Know What You Did Last Summer.