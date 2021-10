Feestwinkels hebben in de aanloop naar Halloween, de popcultuurbeurs Dutch Comic Con en carnaval te maken met een grote vraag naar kostuums die gebaseerd zijn op de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game. Bij meerdere feestwinkels zijn de pakken en maskers inmiddels uitverkocht en bij andere zaken worden ze in een snel tempo verkocht. Volgens de online winkel Feestartikelen4u zijn ze "niet aan te slepen".

In de serie Squid Game doen honderden deelnemers in groenblauwe trainingspakken mee met een reeks kinderspellen, die voor de verliezers een dodelijke afloop hebben. De uiteindelijke winnaar krijgt een enorm geldbedrag.

De spelers worden in de gaten gehouden en gedood door gewapende beveiligers in fuchsia overalls en zwarte maskers met geometrische vormen erop. Het spel wordt aangestuurd door de zogeheten 'Front Man', die ook een kenmerkend masker draagt. Die trainingspakken, overalls en maskers zijn nu massaal te koop in verschillende webwinkels.

"Netflix-karakters worden al jaren populairder", laat Feestartikelen4u weten. Zo zag de winkel al eerder een rage rond de Spaanse serie La casa de papel, over een bankoverval waarbij de dieven rode overalls en maskers gebaseerd op het gezicht van schilder Salvador Dalí dragen.

In VS en Ierland verbieden scholen de kostuums

Ook andere winkels, zoals PartyTrader, zien de voorraad "heel hard" gaan. Feestkleding365 verkoopt vier soorten maskers, die nu allemaal zijn uitverkocht. Ter ere van de show zijn er ook enkele Squid Game-webwinkels opgericht.

In de Amerikaanse staat New York is het op meerdere scholen verboden dat kinderen zich hullen in Squid Game-kostuums, vanwege de vermeende gewelddadige boodschap van de serie. Ook scholen in de Ierse stad Dublin zouden zo'n maatregel hebben doorgevoerd.

Online wordt er veelvuldig toe opgeroepen de Squid Game-kostuums niet te combineren met karikaturale Aziatische uiterlijke kenmerken of grappig bedoelde accenten.