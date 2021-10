Ongeveer een week geleden vond een dodelijk schietincident plaats op de set van de film Rust. Het nieuws over het ongeluk waarbij acteur Alec Baldwin betrokken was, volgt elkaar in rap tempo op.. NU.nl zet alle grootste ontwikkelingen op een rij.

Cameravrouw Halyna Hutchins werd vorige week donderdag doodgeschoten door acteur Alec Baldwin, die het pistool tijdens een repetitie voor een scène op de camera moest richten. Baldwin heeft verklaard dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er een kogel in het wapen zat. Ingewijden bevestigen dit verhaal en zeggen dat de opnameleider op de set riep dat het om een 'koud' wapen ging, jargon voor een wapen zonder munitie. Regisseur Joel Souza raakte gewond aan zijn schouder en herstelt momenteel thuis. Er zijn geen camerabeelden van het fatale schietincident.

Wapensmid Hannah Gutierrez-Reed liet in haar verhoor weten "alle nodige stappen te hebben ondernomen" om de veiligheid rond het wapen te garanderen. Ze vertelde dat ze de inhoud van de revolver had gecontroleerd en sprak hierbij van dummy's (nepkogels). Volgens de wapensmid waren er juist geen echte kogels aanwezig op de set. Na de controle werd het wapen in een kluis gestopt, waar slechts een paar mensen toegang tot hadden.

Toen de repetitie van de betreffende scène begon, overhandigde Gutierrez-Reed het wapen aan opnameleider Dave Halls, die het naar eigen zeggen niet goed had gecontroleerd. Hij zag drie dummykogels zitten, maar de overige niet. Na het dodelijke ongeluk controleerde Halls het wapen opnieuw en zag hij vier dummykogels en een restant van een echte kogel.

Er is een onderzoek geopend naar de toedracht van het incident, waarbij in eerste instantie vooral wordt gekeken naar wapensmid Gutierrez-Reed en opnameleider Halls. De 24-jarige Gutierrez-Reed is op de set verantwoordelijk voor het voorbereiden van de wapens die bij het filmen worden gebruikt. Het is haar taak om de wapens op de juiste manier aan te leveren. Het wapen dat door Baldwin werd gebruikt bevatte naast losse flodders per abuis één echte kogel. Opnameleider Halls heeft het wapen van haar overgenomen en overhandigd aan Baldwin. Hij vermeldde daarbij dat het om een ongeladen pistool ging.

61 Sheriff: 'Meer kogels gevonden op filmset Rust'

Sinds het fatale incident komen opmerkelijke verhalen naar buiten over zowel Gutierrez-Reed als Halls. Zo zou de wapensmid eerder dit jaar op een filmset een wapen hebben overhandigd aan een elfjarige actrice zonder het wapen goed te checken, meldt een bron aan The Daily Beast. Meerdere crewleden die eerder op een set stonden met Halls zeggen dat hij niet altijd even secuur omging met veiligheidsprotocollen. Hij werd in 2019 ontslagen van de filmset van Freedom's Path nadat er een ongeluk met een pistool had plaatsgevonden.

De camera-apparatuur was in tegenstelling tot de acteurs wel afgeschermd tijdens schietscènes op de set van Rust, zo vertelt Ian A. Hudson in een interview met TMZ. De Amerikaanse acteur had een rol in de film en speelde ook in een scène waarbij werd geschoten. "Ik voelde de losse flodders (patronen zonder kogels, red.) langs mijn gezicht en lichaam vliegen." Hij voegt toe eraan dat het onverantwoord was dat er mensen achter de camera's stonden.

Volgens de aanklager was het wapen op de set "levensecht en geen rekwisiet". Ook werden er zo'n vijfhonderd kogels gevonden, waaronder ook 'echte' kogels. De kogel waarmee het dodelijk schot is afgevuurd, is ook veiliggesteld. Al deze materialen, zo'n zeshonderd bewijsstukken, worden momenteel onderzocht door de FBI.

Er waren ten tijde van het incident zo'n negentig mensen op de set. Zij worden allemaal verhoord. "Er zijn feiten en geruchten, en het is onze taak om vast te stellen wat inderdaad een feit is en wat een gerucht", aldus de politiesheriff, die vermoedt dat het ongeluk is veroorzaakt door "nalatigheid".

Het is op dit moment nog te vroeg om iets te zeggen over een eventuele vervolging in de zaak. Dat kan pas als het onderzoek is afgerond.