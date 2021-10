Diverse scholen in New York hebben leerlingen verboden om met Halloween kostuums te dragen die zijn gebaseerd op de Zuid-Koreaanse serie Squid Game.

Volgens CBS News zijn er zeker drie scholen die een dergelijk verbod hebben afgekondigd vanwege de vermeende gewelddadige boodschap die de serie zou uitdragen.

"Het zou ongepast zijn voor leerlingen om een kostuum te dragen dat een link heeft met een gewelddadige boodschap", stelt een van de scholen in een verklaring.

In Squid Game krijgen mensen met schulden de kans om veel geld te verdienen door op leven en dood mee te doen aan kinderspelletjes. De serie is de grootste Netflix-hit in tijden.

Ook Ierse scholen lijken kostuums te verbieden

Volgens Ierse media hebben ook scholen in Dublin zulke kostuums verboden. Bij onder meer Amazon doen de op de serie gebaseerde pakken het in de aanloop naar Halloween heel goed. Online wordt veelvuldig opgeroepen de kostuums niet te combineren met karikaturale Aziatische uiterlijke kenmerken of grappig bedoelde accenten.

Overigens zijn veel experts het niet eens met de bewering dat Squid Game geweld verheerlijkt of uitlokt.

Koreadeskundige Remco Breuker wees er onlangs in Op1 op dat veel westerse series minstens net zoveel geweld tonen. Hij waarschuwde ook dat 'de Aziatische cultuur' niet bestaat, omdat het werelddeel uit tientallen landen en honderden volken bestaat.