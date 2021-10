Opnameleider David Halls, de persoon die de revolver aan Alec Baldwin overhandigde op de set van Rust, zegt het wapen niet goed te hebben gecontroleerd voordat hij het aan de acteur gaf. Met de revolver werd kort daarna een dodelijk schot afgevuurd.

In zijn verhoor heeft Halls volgens TMZ gezegd dat wapensmid Hannah Gutierrez-Reed hem het wapen liet zien. Halls zag drie kogels zitten, maar bekeek de overige niet. Hij gaf toe dat hij ze allemaal had moeten controleren.

Ook Gutierrez-Reed is verhoord. Zij zei "alle nodige stappen te hebben ondernomen" om de veiligheid rond het wapen te garanderen. Ze vertelde dat ze de inhoud van de revolver had gecontroleerd en sprak hierbij van dummy's (nepkogels). Volgens de wapensmid waren er geen echte kogels aanwezig op de set.

Na het controleren van het wapen waarmee hoofdrolspeler Baldwin later zou schieten, ging de crew lunchen en bewaarde Gutierrez-Reed de revolver in een kluis. Volgens de wapensmid hadden slechts een paar personen toegang tot deze kluis.

61 Sheriff: 'Meer kogels gevonden op filmset Rust'

Opnameleider vond restant van echte kogel na schietincident

Na de lunch vond de repetitie plaats waarbij Baldwin het pistool door Halls overhandigd kreeg en vervolgens een dodelijk schot afvuurde op cameravrouw Halyna Hutchins. Hierna controleerde Halls het wapen opnieuw en zag hij vier dummykogels en een restant van een echte kogel.

Op de set van Rust werden zo'n vijfhonderd kogels gevonden, zo maakte de politie van Santa Fe woensdag bekend. Dit zouden niet alleen dummykogels zijn. Momenteel doet de politie onderzoek naar het bewijsmateriaal en wordt er gesproken met iedereen die toen op de set aanwezig was. Dit waren ongeveer negentig mensen.

Verder meldde de politie dat er geen camerabeelden zijn van het fatale schietincident. Het is op dit moment nog te vroeg om iets te zeggen over een eventuele vervolging in de zaak. Dat kan pas als het onderzoek is afgerond.

Wie waren er betrokken bij het schietincident op de set van Rust? Alec Baldwin - hoofdrolspeler en producent

Halyna Hutchins - cameravrouw die overleed tijdens het incident

Joel Souza - regisseur die gewond raakte, maar inmiddels thuis herstelt

Dave Halls - opnameleider van de film, heeft leiding over de set. Hij was in het verleden al eens ontslagen wegens een schietincident op een filmset

Hannah Gutierrez-Reed - filmwapensmid die de (nep)wapens beheert op de set. Zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 'koud' maken van een wapen en zorgt ervoor dat er geen kogels in zitten. Zij en Halls zouden het wapen waarmee is geschoten als laatsten in handen hebben gehad.