De politie van Santa Fe in de Amerikaanse staat New Mexico laat woensdagmiddag weten dat er inderdaad meerdere echte kogels zijn aangetroffen op de set van Rust. De sheriff van de stad deelde woensdagmiddag (Nederlandse tijd) tijdens een persconferentie dat hier onderzoek naar wordt gedaan en dat er daarom nog geen aanhoudingen zijn verricht.

De politie liet weten dat er zo'n zeshonderd bewijsstukken zijn verzameld. Daaronder zijn onder meer vijfhonderd (nep)kogels en wapens.

Ook de dodelijke kogel die door acteur Alec Baldwin op cameravrouw Halyna Hutchins werd afgevuurd, wordt onderzocht. Dat is dezelfde kogel die belandde in de schouder van regisseur Joel Souza, die inmiddels het ziekenhuis heeft mogen verlaten.

Het pistool waarmee deze kogel werd afgevuurd is ook veiliggesteld. Dit wapen is voor het dodelijke schot door drie mensen aangeraakt: de opnameleider, de wapensmid en hoofdrolspeler Baldwin.

De politie meldt dat er meerdere echte kogels op de set aanwezig waren en niet alleen losse flodders of dummy's. Al deze bewijsstukken zijn inmiddels overhandigd aan de FBI, die de zaak "diepgravend" gaat onderzoeken en bekijkt hoe de kogels op de set terecht zijn gekomen.

Er waren ten tijde van het incident zo'n negentig mensen op de set. Al deze mensen worden verhoord. "Er zijn feiten en geruchten, en het is onze taak om vast te stellen wat inderdaad een feit is en wat een gerucht", aldus de sheriff, die vermoedt dat het ongeluk is veroorzaakt door "nalatigheid".

Verder meldde de politie dat er geen camerabeelden zijn van het fatale schietincident. Het is op dit moment nog te vroeg om iets te zeggen over een eventuele vervolging in de zaak. Dat kan pas als het onderzoek is afgerond.

Wie waren er betrokken bij het schietincident op de set van Rust? Alec Baldwin - hoofdrolspeler en producent

Halyna Hutchins - cameravrouw die overleed tijdens het incident

Joel Souza - regisseur die gewond raakte, maar inmiddels thuis herstelt

Dave Halls - opnameleider van de film, heeft leiding over de set. Hij was in het verleden al eens ontslagen wegens een schietincident op een filmset

Hannah Gutierrez Reed - filmwapensmid die de (nep)wapens beheert op de set. Zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 'koud' maken van een wapen en zorgt ervoor dat er geen kogels in zitten. Zij en Halls zouden het wapen waarmee is geschoten als laatsten in handen hebben gehad.

Onderzoek naar smid en opnameleider

Vorige week vrijdag werd bekend dat cameravrouw Hutchins door acteur Alec Baldwin was doodgeschoten op de set van de lowbudgetfilm Rust. Baldwin was tijdens een repetitie aan het oefenen met het schieten met een pistool. Dat had een rekwisiet moeten zijn maar was een echt pistool, liet de aanklager woensdag weten.

De acteur was verteld dat het wapen 'koud' was, wat betekent dat er geen kogels in zitten. De vader van Hutchins heeft ook medegedeeld dat hij Baldwin niet verantwoordelijk houdt voor haar dood. Baldwin zelf zegt dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte en sprak van een "tragisch incident".

Eerder deze week bleek dat het politieonderzoek zich voorlopig richt op de filmwapensmid en de opnameleider. Die twee zouden het wapen waarmee het dodelijke schot is gelost als laatsten in handen hebben gehad.