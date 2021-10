Hongkong verbiedt de vertoning van films die onder meer inspireren en oproepen tot "activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar brengen". De politiek in de Chinese regio heeft een wet hierover goedgekeurd.

Wie toch films vertoont die niet zijn goedgekeurd, kan een celstraf van maximaal drie jaar en een boete tot 1 miljoen Hongkongse dollar (ruim 11.000 euro) opgelegd krijgen.

Controleurs kunnen zonder aankondiging kijken of bijvoorbeeld bioscopen zich aan de nieuwe regels houden. Het is niet duidelijk of er ook gevolgen zullen zijn voor Netflix en andere streamingdiensten.

Met de filmwet worden de vrijheden in Hongkong verder aangetast. In de beperkte grondwet van de regio Hongkong zijn rechten vastgelegd die inwoners van het Chinese vasteland niet hebben, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. Die rechten zijn echter onder druk komen te staan door de nationale veiligheidswet die Peking vorig jaar heeft ingevoerd in Hongkong.

De oppositie in Hongkong, een voormalige Britse kroonkolonie, is door de veiligheidswet vrijwel verdwenen.