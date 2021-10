Sam Asghari heeft getekend voor een rol in actiethriller Hot Seat. De verloofde van Britney Spears is in de film naast Kevin Dillon en Mel Gibson te zien.

Alhoewel Asghari tot nu toe voornamelijk werkte als model en personal trainer, heeft hij ook al meerdere acteerrollen op zijn cv staan. Zo dook hij op in een aflevering van NCIS, comedy Hacks en de tragikomedie Black Monday.

Hot Seat gaat over een oud-hacker die gedwongen wordt het computersysteem van financiële instituten te kraken door een man die een bom onder zijn stoel heeft geplant.

De voormalig hacker wordt vertolkt door Entourage-ster Dillon, en Gibson gaat de man spelen die hem moet redden. Asghari speelt een sergeant, het is niet duidelijk hoe groot zijn rol is.