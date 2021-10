Op de set van de lowbudgetfilm Rust waar Alec Baldwin vorige week cameraregisseur Halyna Hutchins doodschoot, zijn 'enorm veel' kogels gevonden. Dat vertelt de openbaar aanklager woensdag in gesprek met The New York Times. Om welke soort kogels het gaat, is nog niet duidelijk. Vervolgingen in de zaak worden niet uitgesloten.

Volgens aanklager Mary Carmack-Altwies was het wapen op de set 'levensecht en geen rekwisiet', zoals tal van media meerdere keren opschreven. Er is een onderzoek ingesteld in waarom er zoveel kogels op de set aanwezig waren.

Eerder deze week bleek dat het politieonderzoek zich voorlopig richt op de filmwapensmid en de assistent-regisseur. Die twee zouden het wapen waarmee het dodelijke schot is gelost als laatsten in handen hebben gehad.

Tegen Baldwin is vooralsnog geen aanklacht ingediend. De acteur was vertelt dat het wapen 'koud' was - wat betekent dat er geen kogels in zitten. De vader van Hutchins heeft ook medegedeeld dat hij Baldwin niet verantwoordelijk houdt voor haar dood. Baldwin zelf zegt dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte, en sprak van een "tragisch incident".

Carmack-Altwies houdt in gesprek met The New York Times alle opties open. Volgens de aanklager kan het 'weken, zo niet maanden' duren voor het onderzoek wordt afgerond.

Bij het schietincident raakte ook regisseur Joel Souza gewond. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis maar herstelt inmiddels thuis verder.