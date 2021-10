De cameracrew van Rust was in tegenstelling tot de acteurs wel afgeschermd tijdens schietscènes, zo vertelt Ian A. Hudson in een interview met TMZ. De Amerikaanse acteur had een rol in de film waar Alec Baldwin tijdens een repetitie per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot.

"In mijn scène was het de bedoeling dat er op me zou worden geschoten door de sheriffs en hulpsheriffs en dat ik zou overlijden", zegt Hudson. "Achter me stond een camera, alle cameramensen stonden beschermd achter schermen. Daardoor besefte ik: ik sta voor de camera en dus tussen al het vuurgeweld."

"Toen er eenmaal werd geschoten, voelde ik de losse flodders (patronen zonder kogels, red.) langs mijn gezicht en lichaam vliegen. Ik voelde de lucht die het vuurwapen deed bewegen. Dat was heftig."

"Erna sprak ik met andere leden van de cast en iedereen was het erover eens hoe intens dat was. Hoe angstaanjagend en echt", aldus Hudson.

Overlijden Brandon Lee was gespreksonderwerp

Volgens Hudson werd er tijdens de opnames een aantal keer gesproken over het overlijden van acteur Brandon Lee op de set van de film The Crow in 1993. Net als bij het incident op de set van Rust werd daar gebruikgemaakt van een wapen waar normaal gesproken losse flodders uit komen en ook daar bleek er een echte kogel in te zitten. Deze werd geplaatst om een close-upscène op te nemen.

Volgens Hudson checkten diverse acteurs of er echt geen echte kogels in de wapens zaten. Ook hoorde hij regisseur Joel Souza tegen filmwapensmid Hannah Gutierrez-Reed zeggen hoe goed ze haar werk deed onder de hevige tijdsdruk.

Naar Gutierrez-Reed wordt momenteel onderzoek gedaan. Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.