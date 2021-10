Na veelal in romantische comedy's te hebben gespeeld, is Jim Bakkum kritischer geworden bij het aannemen van rollen. De 34-jarige acteur en zanger is niet tegen het filmgenre, maar wel toe aan iets anders, vertelt hij in gesprek met Beau Monde.

"Ik weet dat mensen zeggen: daar heb je hem weer met z'n romcoms, en eerlijk gezegd ben ik ook wel toe aan een volgende stap", aldus de acteur. "Het is niet dat ik nu anti romantische comedy's ben, maar ik ben wel kritischer op scripts en rollen. Ook word ik steeds bemoeizuchtiger op de set. Ik wil niet een poppetje zijn dat komt opdraven en a, b, c zegt."

Bakkum is wel van mening dat hij met zijn rol in Liefde Zonder Grenzen iets anders laat zien dan normaal. "Ik heb bijvoorbeeld liefdesscènes met Freek (Bartels, red.) onder de douche, daar heb ik weinig grens in, ik vind het juist cool." Bakkum speelt in de film een man die getrouwd is met een vrouw, maar stiekem verliefd is op een vriend van zijn zusje.

De acteur was eerder dit jaar nog te zien in de Netflix-film Just Say Yes. De film leverde hem berichten van over de hele wereld op. "Mensen hadden filmpjes gemaakt waarin ze een scène op pauze hadden gezet en mijn hoofd gingen kussen, en ze hadden ook de zoenscènes van Yolanthe (Cabau, red.) en mij achter elkaar gezet. Heel bizar, maar ook erg leuk dat de film zo'n groot publiek heeft bereikt."