Zeven goede vrienden die elkaar voor één avond allemaal een inkijkje in hun telefoons geven: het is wachten op een ramp en precies het concept waar Linda de Mol en Will Koopman de nieuwe film Alles op tafel omheen hebben gemaakt. De leden van de cast zijn oude bekenden van de makers, want hoewel ze nieuw talent ruimte willen bieden, was dit er niet de film voor.

Waldemar Torenstra zat ook in Divorce, Lies Visschedijk in Gooische Vrouwen, Ramsey Nasr in Oogappels, Diederik Ebbinge in All You Need is Love en Peter Paul Muller speelde al eens De Mols echtgenoot in Gooische Vrouwen. De cast van de nieuwe film bestaat uit mensen met wie De Mol en Koopman dus al regelmatig werkten, op één iemand na: Eva Crutzen. Toch zegt De Mol desgevraagd tegen NU.nl dat ze het gevoel heeft voldoende ruimte te bieden aan nieuw talent.

"Ja, eigenlijk wel. Dit is een cast van zeven acteurs en bij deze film hadden we al vrij snel voor ogen wie geschikt was voor de rollen. Maar ook hier: de enige andere rol is naar Aiko (Beemsterboer, Oogappels, Mijn beste vriendin Anne Frank, red.) gegaan. Zij speelt de zestienjarige dochter van de personages van mij en Peter en is echt een groot talent", aldus De Mol.

Koopman en De Mol hebben niet gecast, omdat ze direct wisten welke acteurs ze voor de rollen wilden hebben. Dat is hoe de twee vaker te werk gaan, vertelt de regisseuse. "En daarbij vinden we het ook heel belangrijk nieuw talent een plek te geven. Maar in dit geval wil je mensen van een bepaalde leeftijd, van wie het geloofwaardig is dat ze met elkaar botsen, dat hun huwelijken mislopen en waarbij je weet: er staat iets op het spel. En het was voor ons eigenlijk al heel snel duidelijk wie dat moesten zijn."

Koopman werkt voor onder andere de serie Oogappels met veel nieuw talent. Ook bij de projecten van De Mol gebeurt het toch veel, vindt de presentatrice en actrice. "De acteurs die iedereen nu van Gooische Vrouwen kent, waren daarvoor lang niet zo bekend. En bijvoorbeeld Elise Schaap ook niet voor ze aan Familie Kruys meewerkte. Nu wil ik niet doen alsof haar succes alleen daaraan ligt, want ze is een fantastische actrice en ging toen ook in De TV Kantine meedoen, maar ik vind het wel belangrijk die ruimte te bieden. Dat je mensen kunt laten schitteren, mensen die al heel goed zijn, maar de plek nog niet hebben gekregen. "

Film werd door broer John doorgeschoven

Alles op tafel is een remake van de Italiaanse hit Perfetti sconosciuti en kwam De Mol via haar broer John ter ore. "John heeft een goede Italiaanse vriendin, Carla, die deze film had gezien en meteen zei: 'Daar moet je wat mee.' John is veel te druk, dus die schoof het naar mij door. Zo van: kijk maar of je het iets vindt. Nou, dat vond ik. Alleen duurde het toen nog heel lang voordat het lukte met de rechten en toen kwamen er ook nog een Franse en een Duitse versie (er zijn in totaal al achttien versies gemaakt, red.) voorbij, waardoor we toch gingen twijfelen of het nog nuttig was."

"Maar wat John tegen mij zei is helemaal waar: mensen willen iets hebben om over na te praten. En dat heb je echt met dit verhaal. Want zou jij zo'n experiment doen met je vrienden? En moeten mensen wel alles weten? Het is een beetje wat mijn vriendinnen elkaar vroeger ook vroegen bij Indecent Proposal: zou jij voor 1 miljoen seks hebben met een andere man?"

De Mol zag op de set dat het maken van de film niet altijd simpel was, maar spreekt haar bewondering uit voor de regisseuse. Koopman: "In het origineel waren het twee aparte ruimtes: een keuken en een eetkamer. Maar ik wilde dat niet. Alleen loop je er dan wel tegenaan dat mensen allemaal in één ruimte zitten en je niet wil dat ze alle geheimen maar van elkaar kunnen horen. Dus dan moet het toch weer logisch zijn en organisch voelen dat mensen even van tafel opstaan en gaan fluisteren bij het kookeiland. Dat was een behoorlijke puzzel."

Moet je alles maar van een ander weten?

De twee werken al jaren samen en alles wat ze samen maken - van Gooische Vrouwen tot April, May en June - wordt een hit. Koopman denkt wel te weten waarom de samenwerking zo succesvol is. "Omdat zij de tijdsgeest aanvoelt en ik ook. En dat we eigenlijk een beetje op elkaar lijken. We zijn allebei mensen die doorgaan tot het helemaal goed is. Dat is lekker, dan hoef je niet helemaal uit te leggen waarom iets toch nóg een keer moet."

De film zette De Mol aan het denken: moet je altijd maar alles van de ander weten? En moet je alles vertellen? "Nee, haha. Ik denk dat je je eerlijkheid moet doseren. Je kunt wel iedere keer aan een vriendin vertellen wat je vervelend vindt of wat anders moet, maar dat maakt je vriendschap niet beter en het is ook niet erg gezellig. Ik heb een groep van vijftien vriendinnen met wie ik heel veel bespreek, er is geen taboe. Dan gaan we met z'n allen eten, komen ze bij mij aan een lange tafel zitten en zegt Jeroen (De Mols partner, red.) ook weleens: 'Dat jullie dat tegen elkaar zeggen!' Heerlijk vind ik dat, dat er geen geheimen hoeven te zijn."