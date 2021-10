Na de dood van een cameravrouw op de set van de film Rust rijst de vraag wie hier verantwoordelijk voor gehouden kan worden. En is het mogelijk om iemand te vervolgen voor een dergelijk ongeval?

Cameravrouw Halyna Hutchins werd donderdag doodgeschoten door acteur Alec Baldwin, die het pistool tijdens een repetitie voor een scène op de camera moest richten. Baldwin heeft verklaard dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er een kogel in het wapen zat. Ingewijden bevestigen dit verhaal en zeggen dat de assistent-regisseur op de set riep dat het om een 'koud' wapen ging, jargon voor een wapen zonder munitie.

De kans dat Baldwin zal worden vervolgd voor het afvuren van het schot lijkt dan ook klein. Tot op heden zijn er volgens de sheriff van Santa Fe geen aanklachten ingediend. Ook de vader van de overleden Hutchins heeft laten weten Baldwin niet verantwoordelijk te houden voor de dood van zijn dochter. Gezien de 63-jarige acteur ook als producent aan de film verbonden is, draagt hij wel medeverantwoordelijkheid voor wat er op de set gebeurt en zou hij in die rol nog wel vervolgd kunnen worden.

Er is een onderzoek geopend naar de toedracht van het incident, waarbij in eerste instantie vooral wordt gekeken naar wapensmid Hannah Gutierrez-Reed en assistent-regisseur Dave Halls. De 24-jarige Gutierrez-Reed is op de set verantwoordelijk voor het voorbereiden van de wapens die bij het filmen worden gebruikt. Het is haar taak om de wapens op de juiste manier aan te leveren. Het wapen dat door Baldwin werd gebruikt bevatte naast losse flodders per abuis één echte kogel. Assistent-regisseur Halls heeft het wapen van haar overgenomen en overhandigd aan Baldwin, die hierbij vermeldde dat het om een ongeladen pistool ging.

Sinds het fatale incident komen opmerkelijke verhalen naar buiten over zowel Gutierrez-Reed als Halls. Zo zou de wapensmid eerder dit jaar op een filmset een wapen hebben overhandigd aan een elfjarige actrice zonder het wapen goed te checken, meldt een bron aan The Daily Beast. Meerdere crewleden die eerder op een set stonden met Halls zeggen dat hij niet altijd even secuur omging met veiligheidsprotocollen, schrijven Amerikaanse media. Zo vergat hij het soms te melden als er wapens op de set aanwezig waren en zou hij verzaken de crew te informeren over veiligheid op de set.

Op de set van Rust speelden - naar nu blijkt - veiligheidskwesties waar een deel van het personeel niet over te spreken was. Zo zou enkele dagen voor het dodelijke voorval al een wapen onbedoeld zijn afgegaan. Een crewlid vertelde aan Los Angeles Times dat er niets is gedaan om vergelijkbare incidenten te voorkomen en dat de producenten vaak gehaast te werk gingen. Meerdere crewleden die op de set werkten, hebben op sociale media geschreven dat de dood van Hutchins het gevolg is van nalatigheid. Een deel van de cameraploeg wilde vlak voor de dood van Hutchins opstappen omdat ze niet tevreden waren met de werkomstandigheden op de set.

Als uit het onderzoek inderdaad naar voren komt dat het productiebedrijf nalatig was bij het beschermen van de werknemers op de set, kan het tot een vervolging komen. Zo moesten de producenten van Deadpool 2 in 2020 een boete van 267.000 euro betalen na het verongelukken van een stuntvrouw die geen helm droeg.

Een gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeluk op een filmset is uitzonderlijk, maar komt wel voor. Zo verdween voormalig regisseur Randall Miller een jaar achter de tralies nadat hij verantwoordelijk werd gehouden voor de dood van een 27-jarige camera-assistent. De medewerker overleed na te zijn aangereden door een trein op een spoor waar aan de film werd gewerkt. Haar overlijden werd Miller zwaar aangerekend, omdat de filmploeg geen toestemming had om daar te filmen.

Naast een onderzoek van de plaatselijke sheriff naar het dodelijke incident op de set van Rust, wordt er ook een onderzoek uitgevoerd door een officier van justitie en het New Mexico Occupational Health and Safety Bureau. Ook productiebedrijf Rust Movie Productions heeft een intern onderzoek aangekondigd.

