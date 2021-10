De producenten van de film Rust sluiten niet uit dat de opnames, die sinds donderdag stilliggen na een dodelijk schietincident, later worden hervat. Dat laten ze weten in een brief aan de crew van de film, die in handen is van The Hollywood Reporter.

Voorlopig liggen de opnames stil vanwege een onderzoek naar de toedracht van het incident. Acteur en producer Alec Baldwin schoot donderdag cameravrouw Halyna Hutchins dood met een wapen waarvan hem verteld was dat het 'koud' was, jargon voor een wapen zonder munitie.

Het onderzoek richt zich nu op de wapensmid die betrokken was bij de film en de assistent-regisseur die het wapen aan Baldwin overhandigde.

Verder wordt in de brief benadrukt dat de stop van de opnames meer moet worden gezien als een onderbreking dan als een einde. Meer details over een eventueel vervolg van het werk aan de film worden echter nog niet gegeven.

In de brief valt ook te lezen dat de producenten, waaronder Baldwin zelf, donaties zullen doen aan het fonds dat in het leven is geroepen voor de familie van Hutchins. Donaties die door de crew worden gedaan, zullen worden verdubbeld door het productiebedrijf.

De western Rust, waarin naast de 63-jarige Baldwin ook onder anderen Travis Fimmel en Jensen Ackles een rol hadden bemachtigd, gaat over een bandiet wiens kleinzoon veroordeeld is voor moord en die met hem op de vlucht slaat.