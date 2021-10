Acteur James Michael Tyler, vooral bekend als Gunther in de serie Friends, is op 59-jarige leeftijd overleden. De acteur leed aan prostaatkanker, zo meldt entertainmentwebsite TMZ.

De acteur is zondagochtend overleden in zijn woning in Los Angeles. "De wereld kende hem als Gunther, de zevende Friend, uit de serie Friends, maar Michaels geliefden kenden hem als acteur, muzikant, iemand die aandacht vroeg voor kanker en een liefdevolle echtgenoot", laat zijn familie aan TMZ weten.

"Michael hield van livemuziek, hij moedigde de Clemson Tigers vaak aan, en hij belandde vaak in leuke en onverwachte avonturen. Wie hem eenmaal kende, had een vriend voor het leven", aldus de familie.

Tyler kreeg grote bekendheid met zijn rol Gunther in de populaire serie Friends. Het personage werkte in de koffiezaak waar de 'friends', Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler, altijd koffie dronken. Al die tijd was hij verliefd op het personage Rachel, gespeeld door Jennifer Aniston.