Het onderzoek naar een schietincident op de set van de film Rust is vooral gericht op twee medewerkers: de filmwapensmid en de assistent-regisseur. Die twee zouden het wapen waarmee het dodelijke schot is gelost als laatsten in handen hebben gehad. Dat staat in een politierapport dat Amerikaanse media in handen hebben.

Het gaat om de 24-jarige filmwapensmid Hannah Gutierrez Reed - die het wapen had voorbereid - en assistent-regisseur Dave Halls, die bekendstaat als een doorgewinterde professional. Hij gaf het wapen vervolgens aan acteur Alec Baldwin, die de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins ermee doodschoot.

Volgens Halls was het wapen 'koud', wat betekent dat er geen kogels in zitten. De filmwapensmid zou na het schot de lege huls uit het wapen hebben gehaald, voordat ze het wapen aan de politie overhandigde.

Het geweer diende als rekwisiet. Daarin zaten één echte kogel en enkele losse flodders. De patronen zonder kogels worden op een filmset gebruikt, zodat er alleen een knal is te horen als de trekker wordt overgehaald.

Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend. Hij verklaarde niet te hebben geweten dat het wapen een echte kogel bevatte. Hutchins overleed vrijwel direct na het schot. Ook regisseur Joel Souza raakte gewond op de set. Na een korte ziekenhuisopname mocht hij thuis verder herstellen.