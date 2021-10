Er is meer dan 100.000 euro ingezameld voor de familie van de overleden cameravrouw Halyna Hutchins. De 42-jarige Hutchins overleed na een schietincident op de set van de film Rust, waarna het internationale filmgilde IATSE Local 600 een inzameling startte.

Het geld wordt gebruikt om de familie van Hutchins te steunen in deze moeilijke tijd, aldus de organisatie. Zo'n dertienhonderd mensen hebben in de afgelopen 24 uur geld gedoneerd. Hutchins had samen met haar man een zoon.

Hutchins werd per ongeluk neergeschoten door acteur Alec Baldwin met een geweer dat als rekwisiet diende. Daarin zat, naast losse flodders, één echte kogel. Losse flodders worden vaak op een filmset gebruikt: daardoor komt er een knalgeluid uit het wapen maar geen kogel.

Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend. Hij verklaarde dat hij niet wist dat het wapen een echte kogel bevatte.

Ook regisseur Joel Souza raakt gewond op de set. Na een korte ziekenhuisopname mocht hij thuis verder herstellen.