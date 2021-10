Peter Scolari, de laatste jaren vooral bekend van zijn rol in de tv-serie Girls, is op 66-jarige leeftijd overleden.

De acteur stierf vrijdag aan de gevolgen van leukemie, schrijft Deadline. Hij leed twee jaar aan de ziekte.

Scolari had een carrière in de showbusiness van ruim veertig jaar. Hij was in de jaren tachtig jarenlang te zien in de comedy Newhart, speelde in de HBO-serie Girls de rol van de vader van Lena Dunhams personage en was te zien als Bishop Thomas Marx in het CBS-drama Evil.

Samen met Tom Hanks was Scolari in 1980 te zien in de tv-comedy Bosom Buddies. De acteurs bleven goede vrienden en Hanks gaf Scolari een rol in zijn films That Thing You Do! (1996) en The Polar Express (2004) en in zijn tv-serie From the Earth to the Moon (1998).

De acteur werd meerdere keer genomineerd voor een Emmy en won de prijs in 2016 dankzij zijn rol in Girls.

"Je was de meest verlegen extraverte persoon, de meest dramatische komiek en de meest bescheiden icoon", schrijft Dunham in een reactie op het overlijden van haar 'televisievader' op Instagram. "Dankjewel, Scolari, voor alle gesprekken tussen de takes door, voor elke knuffel in de serie en daarbuiten. We zullen je zo enorm gaan missen."