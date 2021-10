Het wapen waarmee de Amerikaanse acteur Alec Baldwin op een filmset de 42-jarige cameraregisseur Halyna Hutchins doodschoot, had eerder al schoten gelost zonder dat dat de bedoeling was. Dat vertellen bronnen aan de Los Angeles Times. Ook was de acteur verteld dat zijn wapen leeg was.

Volgens de ingewijden werden de standaard veiligheidsprotocollen rondom wapens niet in acht genomen op de set van de lowbudgetfilm Rust.

De stuntdubbel van Baldwin zou afgelopen zaterdag twee schoten hebben gelost met het wapen waarvan hem verteld was dat het 'koud' was, jargon voor een wapen zonder munitie.

"Hierop had een onderzoek moeten komen naar wat er was gebeurd", vertelt een crewlid van de filmploeg. "Er waren geen veiligheidsbijeenkomsten. Er was geen garantie dat het niet meer zou gebeuren. Het enige wat ze wilden was haasten, haasten, haasten."

Ook Baldwin kreeg te horen dat zijn wapen 'koud' was, voordat hij de trekker overhaalde. Er zaten zowel losse flodders als een echte kogel in het wapen, bleek later. Baldwin heeft inmiddels zelf op Twitter een artikel gedeeld waarin geschreven wordt dat hij niet wist dat het wapen kogels bevatte.

Protest tegen arbeidsomstandigheden

Uren voordat Baldwin de vrouw doodschoot, was een deel van de filmploeg van de set weggelopen uit protest tegen de arbeidsomstandigheden. Ze waren boos over onder meer de vele uren die ze moesten maken, het lange reizen en achterstallig salaris. Ook had iemand van de cameraploeg een klacht ingediend omdat de veiligheidsprotocollen niet strikt werden nageleefd.

"De veiligheid van onze cast en crew is de topprioriteit van Rust Productions en iedereen die bij het bedrijf betrokken is", zei Rust Movie Productions in een verklaring. "Hoewel we geen officiële klachten hebben ontvangen over de veiligheid van wapens of rekwisieten op de set, zullen we onze procedures intern evalueren terwijl de productie wordt stilgelegd."

Baldwin zelf zegt "in shock" en "verdrietig" te zijn door de dood van Hutchins. Hij zegt volledig mee te werken aan het onderzoek dat de politie heeft ingesteld naar aanleiding van het incident. Hij is vooralsnog niet aangeklaagd.