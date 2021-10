Cameravrouw Halyna Hutchins overleed donderdag na een pistoolschot dat acteur Alec Baldwin - hoogstwaarschijnlijk onbedoeld - afvuurde tijdens de opnames van de western Rust. Het incident bezet hiermee een illustere plek in de lijst met dodelijke ongelukken op een filmset.

The Crow: ook een dodelijk schot

Bijna dertig jaar geleden wordt acteur Brandon Lee getroffen door een dodelijk pistoolschot. De zoon van karatester Bruce Lee speelt de hoofdrol in The Crow (1993), een film waarin hij een overleden rockster speelt die opstaat uit zijn graf om wraak te nemen op zijn moordenaars.

Tijdens het opnemen van de scène waarin Lee's personage wordt vermoord, wordt een pistool gebruikt. Net als bij het incident op de set van Rust wordt een wapen gebruikt waar normaal gesproken losse flodders (patronen zonder kogel) uit komen.

Onverhoopt blijkt er nog een echte kogel in het wapen te zitten, die erin is geplaatst om een close-upscène op te nemen. De crew is vergeten de echte kogel te verwijderen waardoor Lee tijdens het opnemen van de scène wordt geraakt in zijn buik. Een operatie van zes uur mag niet baten: de destijds 28-jarige acteur overlijdt aan de gevolgen van de verwonding.

De film The Crow komt ondanks het fatale ongeluk toch uit. Michael Massee, de acteur die het dodelijke schot loste, wilde de film nooit bekijken en liet later weten nog altijd nachtmerries over het ongeluk te hebben.

Brandon Lee (rechts) op de set van The Crow. Brandon Lee (rechts) op de set van The Crow. Foto: BrunoPress

Top Gun en American Made: fatale vliegtuigcrashes

Het gaat regelmatig mis bij het uitvoeren van stunts. Tot twee keer toe vindt een dodelijk ongeluk plaats op de set van films met Tom Cruise in de hoofdrol.

Het bekendste verhaal speelt zich af tijdens de opnames van Top Gun (1986). De 53-jarige piloot Art Scholl had al ruime ervaring met vliegen en ook met filmopnames, maar tijdens zijn stunt voor de populaire actiefilm gaat het mis. Scholl maakt een draai met zijn vliegtuig en het lukt hem niet meer om uit die draai te komen. Het toestel belandt vervolgens in de Stille Oceaan. Zowel Scholl als het vliegtuig is nooit teruggevonden.

Ook tijdens de opnames van Cruise's film American Made (2017) vindt een fatale vliegtuigcrash plaats. Een tweemotorig vliegtuigje crasht in de bergen rond de Colombiaanse stad Medellín. Daarbij komen stuntmannen Alan Purwin en Carlos Berl om het leven. De nabestaanden van de piloten klagen de producenten van de actiefilm aan voor dood door schuld en nalatigheid.

Deadpool 2: aanklacht na motorongeluk

Een ander recent dodelijk ongeluk speelt zich in 2017 af op de set van de tweede Deadpool-film. Stuntvrouw Joi Harris overlijdt op 14 augustus 2017 in Vancouver, als ze tijdens de opname van een scène de controle over haar motor verliest en tegen een gebouw botst.

Het is een van de eerste stuntklussen van Harris, die daarnaast alleen ervaring had opgedaan op raceparcours. Er wordt een aanklacht ingediend tegen 20th Century Fox. De rechter besluit dat de filmmaatschappij nalatig is geweest en Harris een helm had moeten laten dragen. De producenten krijgen een boete van 267.000 euro.

Ryan Reynolds op de set van Deadpool 2. Ryan Reynolds op de set van Deadpool 2. Foto: BrunoPress

Midnight Rider: regisseur belandt in gevangenis

De film Midnight Rider met onder anderen William Hurt is nooit uitgebracht. De reden daarvoor is dat er op de eerste dag van de opnames in 2014 een fataal ongeluk plaatsvindt. De crew is op een brug bezig om de omgeving klaar te maken voor opnames, als er onverwachts een trein aankomt. Dat wordt cameravrouw Sarah Jones fataal en zeven andere leden van de crew raken ernstig gewond.

Enkele verantwoordelijke leden van het productieteam, onder wie regisseur Randall Miller, worden aangeklaagd wegens nalatigheid en dood door schuld. Miller bekent schuld en krijgt een gevangenisstraf opgelegd van tien jaar, waarvan hij er uiteindelijk één uitzit.

De regisseur doorstaat zijn proeftijd en is dus weer op vrije voeten. Binnenkort maakt hij na langdurige afwezigheid zijn terugkeer in de filmwereld met de comedy Coffee Wars.