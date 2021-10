Regisseur Joel Souza heeft het ziekenhuis weer verlaten, nadat hij donderdag op de set van de film Rust werd neergeschoten door acteur Alec Baldwin. Dat meldt actrice Frances Fischer, die net als Baldwin in de film speelt, vrijdag op Twitter.

De 42-jarige Souza werd volgens onbevestigde berichten in zijn schouder geraakt. Bij hetzelfde incident kwam director of photography Halyna Hutchins (42) om het leven.

Baldwin schoot op de set van de western Rust met een pistool waaruit normaal gesproken losse flodders komen, oftewel patronen zonder kogel. Het is nog niet duidelijk hoe dit een dodelijk schot heeft kunnen veroorzaken.

De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak. Er is niemand gearresteerd. Wel zijn de opnames van de film voorlopig stilgelegd.

Er zijn strenge regels rondom het gebruik van wapens op filmsets, maar er zijn in het verleden vaker ongelukken gebeurd. Het bekendste incident is dat met Brandon Lee, de zoon van vechtsportlegende Bruce Lee, die in 1993 overleed tijdens het filmen van The Crow toen hij werd neergeschoten door een pistool dat met losse flodders geladen had moeten zijn.

