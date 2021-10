In Hollywood wordt met ongeloof gereageerd op de dood van Halyna Hutchins. De 42-jarige cameraregisseuse kwam vrijdag om het leven door een schot dat werd gelost door acteur Alec Baldwin op de set van de film Rust in New Mexico. Het incident gebeurde met een pistool dat als rekwisiet werd gebruikt.

Collega's en andere betrokkenen betuigen hun medeleven onder het laatste bericht op het Instagram-account van Hutchins. De cameraregisseuse plaatse drie dagen geleden een filmpje waarin ze tijdens een vrije dag gaat paardrijden.

Een van de reacties is van Dwayne 'The Rock' Johnson. "Ik vind het zo erg. Rust in vrede. Mijn liefde en kracht gaan naar jouw familie", schrijft de 49-jarige acteur.

1 Laatste Instagram-video van Halyna Hutchins voor overlijden op filmset

'Mijn grootste angst'

Het productiebedrijf achter Rust heeft ook gereageerd. "Iedereen is compleet ontdaan door deze tragedie", laat het bedrijf weten aan New York Post. "We betuigen de familie en geliefden van Halyna ons diepste medeleven en werken volledig mee aan het onderzoek van de politie van Sante Fe."

Op Twitter wordt de cameraregisseuse ook veelvuldig herdacht. Acteur Joe Manganiello, echtgenoot van actrice Sofía Vergara, zegt geschokt te zijn. Hij werkte samen met Hutchins voor de film Archenemy.

"Een enorm talent en geweldig persoon. Een rekwistietpistool dat een crewlid doodt? Ik kan niet geloven dat dat anno 2021 nog kan gebeuren. Wat een afschuwelijke tragedie", aldus de acteur.

Acteur Elijah Wood, die als producent betrokken was bij de film Archenemy, laat ook van zich horen. "Absoluut verschrikkelijk nieuws over Halyna. Ik wens haar familie veel sterkte", twittert hij.

"Mijn grootste angst is dat er iemand overlijdt op mijn set", schrijft regisseur James Gunn. "Ik bid dat dit nooit gebeurt. Ik denk aan iedereen die bij deze tragedie betrokken was, en dan met name Halyna en haar familie."

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waar de 63-jarige Baldwin niet alleen als acteur, maar ook als coproducent voor werkt. Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen.

De 48-jarige regisseur Joel Souza raakte ook gewond tijdens het incident. Hij is volgens de politiechef van Santa Fe met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het onderzoek naar het incident is nog gaande. Er is nog niemand aangeklaagd. De opnames voor de film zijn voorlopig stilgelegd.