Halyna Hutchins, director of photography bij de western Rust, kwam donderdag op 42-jarige leeftijd om het leven nadat acteur Alec Baldwin op de set een schot had gelost met een filmwapen. Hutchins studeerde af als journalist, maar ging vervolgens de filmwereld in en gold daar als een groot talent.

Wat een director of photography? De director of photography (ook wel DoP of DP) is degene die tijdens opnamen van een film of serie nauw samenwerkt met de regisseur en producent en betrokken is bij elk stadium van de productie. Naast het vastleggen van beeld heeft de DoP een belangrijke rol in het bepalen van de artistieke en inhoudelijke stijl van de film.

Hutchins werd in 1979 geboren in Oekraïne op een militaire basis van de Sovjet-Unie. Ze ging naar de universiteit in Kiev en studeerde daar af met een graad in internationale journalistiek. In haar eerste baan werkte ze als onderzoeksjournalist voor Britse documentaireproducties in Oost-Europa, schrijft The Hollywood Reporter.

Ze werd geïnspireerd door cameramannen als Christopher Doyle en Sergei Urusevsky en besloot een andere richting in te gaan. Om zich te kunnen toeleggen op filmmaken verhuisde Hutchins naar Los Angeles, waar ze haar carrière in de filmwereld begon met kleine banen als productie-assistent en technisch medewerker. Ook maakte ze haar eerste eigen korte films.

Cameraman Robert Primes, die een Emmy Award op zijn naam heeft staan, raadde Hutchins aan een opleiding te gaan volgen aan het American Film Institute Conservatory. Daar begon ze in 2013 en twee jaar later had ze haar opleiding afgerond. Haar afstudeerproject Hidden werd vertoond op het Poolse filmfestival Camerimage.

Een van de 'rising stars'

Hutchins werd in 2019 door het Amerikaanse blad American Cinematographer geselecteerd als een van hun 'rising stars'. Bij Archenemy (2020), een mysterythriller van Adam Egypt Mortimer met Joe Manganiello in de hoofdrol, was ze betrokken als director of photography.

Regisseur Mortimer prees haar technische vaardigheden in een tweet. "Halyna Hutchins heeft een briljant oog voor licht en texturen."

Hutchins werkte ook mee aan het politiedrama Blindfire (2020) en de horrorfilms Darlin' (2019) en The Mad Hatter (2021).

"Ze was een fantastisch, positief en creatief persoon", zegt haar goede vriend en cameraman Michael Pessah tegen Variety. "Ze had zoveel zin om door te breken en films te maken. Ze zat echt in de lift."