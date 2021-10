Het roerige liefdesleven van Sharon (69) en Ozzy Osbourne (72) gaat centraal staan in een nieuwe film. Het stel is in zee gegaan met Sony Pictures om hun verhaal te laten verfilmen, laat Sharon in een verklaring aan Variety weten.

"Onze relatie was vaak wild, krankzinnig en gevaarlijk, maar het is onze onvoorwaardelijke liefde voor elkaar die ons samen heeft gehouden. We zijn zeer verheugd dat ons verhaal verfilmd wordt", aldus Sharon.

Sharon is samen met haar kinderen Jack en Aimée medeproducent via hun eigen label Osbourne Media. Dochter Kelly lijkt niet deel te nemen aan het project. Er zullen veel nummers van Ozzy's rockband Black Sabbath te horen zijn in de film, evenals enkele solonummers die de zanger maakte.

Het script wordt geschreven door Lee Hall, die een Oscar-nominatie kreeg voor zijn script van Billy Elliot en werkte aan de Elton John-filmbiografie Rocketman.

Sharon en Ozzy trouwden in 1982, nadat ze al drie jaar samen waren. Het paar heeft meerdere malen op het punt gestaan te gaan scheiden, maar trok dat voornemen steeds weer in. De rockster gaf vorig jaar toe een affaire te hebben gehad met zijn haarstyliste.

"Ik heb in mijn leven een aantal verschrikkelijke dingen gedaan", vertelde Ozzy. "Na mijn affaire had ik een realitycheck en ik mag van geluk spreken dat ze mij niet verliet. Ik heb haar hart gebroken."

Wanneer de film in de bioscoop verschijnt, is nog niet bekend.