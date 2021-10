Acteur Alec Baldwin heeft donderdag een dodelijk schot gelost met een wapen dat als rekwisiet werd gebruikt op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico. De cameraregisseur van de film, Halyna Hutchins, is daarbij om het leven gekomen, meldt de politiekorpschef van Santa Fe.

De 42-jarige Hutchins werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Zij overleed daar enkele uren later aan haar verwondingen. De 48-jarige regisseur Joel Souza is met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waar de 63-jarige Baldwin behalve als acteur ook als coproducent voor werkt. Hij moest tijdens een scène schieten met een propwapen, een pistool waaruit losse flodders komen dat wordt gebruikt tijdens filmopnames.

Het is nog niet duidelijk hoe dit een dodelijk schot heeft kunnen veroorzaken. De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak. Er is niemand gearresteerd. Wel zijn de opnames voor de film voorlopig stilgelegd.

De western, waarin naast Baldwin ook onder anderen Travis Fimmel en Jensen Ackles een rol hadden bemachtigd, gaat over een bandiet wiens kleinzoon veroordeeld is voor moord en die met hem op de vlucht slaat.

42 Helikopter filmt set waar Alec Baldwin cameraregisseur doodschoot

Niet eerste ongeluk met vuurwapen op filmset

Er zijn strenge regels rondom het gebruik van wapens op filmsets, maar er zijn in het verleden vaker ongelukken gebeurd. Het bekendste incident is dat met Brandon Lee, de zoon van vechtsportlegende Bruce Lee, die in 1993 overleed tijdens het filmen van The Crow toen hij werd neergeschoten door een pistool dat met losse flodders geladen had moeten zijn.

Baldwin plaatste enkele uren voor het ongeluk nog een foto op Instagram, waar te zien was dat hij op de set aanwezig was. Deze foto is inmiddels verwijderd.

De acteur is al sinds de jaren tachtig in films en op tv te zien. Hij werd bekend door spraakmakende films zoals The Hunt for Red October en twee verschillende Mission Impossible-films. Zijn parodie op de Amerikaanse oud-president Donald Trump bij Saturday Night Live leverde hem veel nieuwe fans op.