David Chase, de bedenker van The Sopranos, is met HBO Max in gesprek over een mogelijk nieuw deel van de iconische tv-serie. Net als de nieuwe Sopranos-film The Many Saints of Newark zou het nieuwe deel zich afspelen voorafgaand aan de gebeurtenissen in de serie, die tussen 1999 en 2007 te zien was bij HBO.

WarnerMedia, de eigenaar van streamingdienst HBO Max, voert op dit moment overleg met Chase.

"We zijn met David in gesprek over een nieuwe, Sopranos-gerelateerde productie op HBO Max", zegt Ann Sarnoff donderdag in een interview met Deadline. Sarnoff is CEO van Warner Bros., het moederbedrijf van WarnerMedia. Het is nog onduidelijk of het om een serie of een film gaat.

Dankzij de film The Many Saints of Newark, die in Nederland vanaf 11 november in de bioscoop draait, ziet HBO de populariteit van The Sopranos weer stijgen. "De hele The Sopranos-franchise zit weer in de lift."

The Sopranos is een Amerikaanse dramaserie over de Italiaans-Amerikaanse maffia in New Jersey. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen James Gandolfini en Lorraine Bracco.