Actrice Ruby Rose is niet zelf gestopt met haar hoofdrol in Batwoman, zoals ze eerder zei, maar is naar eigen zeggen ontslagen.

Ruim een jaar geleden vertelde de 35-jarige Rose, die zowel zij als hen als voornaamwoorden gebruikt, dat het spelen van de rol in de CW-serie te zwaar voor haar was, onder meer omdat ze te snel aan het werk was gegaan na een ongeluk op de set. Ook zou de coronacrisis invloed hebben gehad op haar beslissing ermee te stoppen.

Woensdag doet Rose in een serie berichten in haar Instagram Stories echter een heel ander verhaal uit de doeken. Zo zegt ze dat ze gedwongen werd om tien dagen na haar ongeluk weer aan het werk te gaan. Als ze dat niet zou doen, zouden alle medewerkers van de serie worden ontslagen. Ook waren volgens haar de omstandigheden op de set onveilig, waardoor verschillende crewleden gewond zouden zijn geraakt.

'Voor geen geld terug bij afschuwelijke show'

"Ik ga achter jullie aan, zodat nooit een ander zal overkomen wat mij is overkomen", richt Rose haar woorden op Batwoman-showrunner Caroline Dries en uitvoerend producenten Greg Berlanti en Sarah Schechter. "Jullie moeten je schamen."

"Tegen mijn lieve, lieve fans die zich afvragen of ik ooit nog terugkeer bij die afschuwelijke show: voor geen geld in de wereld en ook niet als er een pistool op mijn hoofd wordt gericht", zegt de actrice. "En ik ben niet zelf opgestapt. Zij (Dries, Berlanti en Schechter, red.) hebben Batwoman kapotgemaakt. Ik heb alleen maar orders opgevolgd en als ik wilde blijven, werden al mijn rechten me ontnomen."

Warner Bros. bevestigt in een reactie dat Rose inderdaad niet meer welkom was voor een tweede seizoen, maar beweert andere redenen voor deze beslissing te hebben gehad. Volgens het bedrijf waren er klachten over het gedrag van Rose op de set die intern zijn behandeld.