Netflix heeft een nieuwe manier gevonden om het succes van zijn series te meten. Waar voorheen werd gekeken naar het aantal gebruikers dat minstens twee minuten van een titel zag, wordt vanaf heden gekeken naar het aantal uren dat alle gebruikers binnen 28 dagen na release naar een serie of film keken.

"We denken dat het meten van het aantal uren dat gebruikers naar een titel kijken een betere indicatie geeft van het succes van series en de tevredenheid van de kijker", valt te lezen in een brief van het bedrijf bij de cijfers van het derde kwartaal. "Het komt overeen met hoe externe services tv-cijfers meten en houdt rekening met mensen die een serie meerdere malen kijken."

Netflix laat daarnaast weten van plan te zijn vaker cijfers te delen over hoeveel hun series worden bekeken, zodat er een beter beeld ontstaat van wat populair is op de streamingdienst.

Eind 2019 voerde Netflix het meetsysteem in dat twee minuten van een titel gekeken moest worden om mee te tellen. Daarvoor lag die grens nog bij 70 procent van een film of aflevering.