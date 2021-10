Meryl Streep en David Schwimmer hebben rollen bemachtigd in de nieuwe serie Extrapolations van Apple TV. De serie gaat over de gevolgen van klimaatverandering op het dagelijks leven van mensen.

Extrapolations is een zogenoemde anthologieserie, wat betekent dat de acht afleveringen ieder een losstaand verhaal vertellen. Naast Streep en Schwimmer zijn er ook rollen weggelegd voor onder anderen Sienna Miller en Game of Thrones-acteur Kit Harington.

Volgens een persbericht van Apple TV kijkt Extrapolations naar "hoe de dreigende veranderingen op de planeet invloed hebben op liefde, geloof, werk en familie in het leven van mensen." Schwimmer speelt in de serie een rabbijn in Florida en Harington kruipt in de huid van een industriemagnaat. Welke rol Streep gaat spelen, is nog niet bekend.

De opnames van Extrapolations zouden al van start zijn gegaan. Wanneer de serie op het streamingplatform verschijnt, is nog niet bekend.