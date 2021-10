Don Mancini, het brein achter Chucky, ziet de pop met het rode haar als een manier om zijn frustraties over het leven te kunnen uiten. De angstaanjagende horrorfiguur, die sinds 1988 met een mes om zich heen maait in diverse films, helpt de 58-jarige regisseur om nare gebeurtenissen te verwerken. Zo ook in de nieuwe televisieserie Chucky.

"Met deze show steek ik een dikke middelvinger op naar al mijn pestkoppen", zegt Mancini, die in zijn jeugd veel werd gepest vanwege zijn homoseksualiteit, tegen NU.nl.

"Als ik terugdenk aan die veertienjarige jongen die gebukt ging onder de pesterijen van die kinderen, denk ik: net goed'", aldus de regisseur. "Ik denk ook dat dit een van de redenen is dat het jonge publiek van Chucky houdt. Zij kunnen zich identificeren met hem, want ze zijn net als Chucky klein en kunnen daardoor het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen. Chucky daagt de status quo uit, gaat achter autoriteitsfiguren aan en laat hun hypocrisie zien. Daar kan de jeugd zich in herkennen."

In de nieuwe serie Chucky worstelt hoofdpersoon Jake (Zackary Arthur) net als Mancini vroeger met zijn homoseksualiteit.

"Chucky probeert Jake in de serie mee te nemen in zijn donkere wereld. Ik heb geprobeerd om zijn personage zoveel mogelijk het tegenovergestelde te maken van Andy Barclay (Alex Vincent, red.), de hoofdpersoon in de eerste film. Andy was een gelukkig en normaal kind, maar ik vond het spannender om in de geest van 2021 met een getroebleerd personage te komen dat in een moeilijke tijd leeft en te zien hoe Chucky daarmee zou omgaan."

'Met Chucky kan ik mijn eigen gevoeligheden kwijt'

Mancini vindt het belangrijk om personages op te voeren waarmee queer kinderen zich kunnen identificeren. "Je ziet al steeds meer shows en series verschijnen, maar ik denk dat een horrorserie met een iconisch personage uit de jaren tachtig en een queer kid wel iets extra's biedt."

De regisseur houdt het meest van Chucky's donkere humor en verknipte kijk op de wereld. "Een vriend van mij die ook schrijver is, heeft ooit gezegd dat als je een succesvolle schrijver wil worden, het belangrijk is om personages of concepten te vinden waarmee je je eigen gevoeligheden een stem kunt geven. Dat is Chucky voor mij. Donkere humor is mijn favoriete humor."

Chucky is vanaf 11 november elke donderdag om 22.00 uur te zien bij FOX. Een week eerder, op 4 november, is de originele film Child's Play uit 1988 te zien.