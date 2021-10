De succesvolle reeks To All the Boys I've Loved Before krijgt van Netflix nog een vervolg in de vorm van een serie. In de spin-off wordt personage Kitty Song Covey, het zusje van hoofdpersonage Lara Jean, gevolgd.

De nieuwe serie, bestaande uit tien afleveringen van een half uur, zal XO, Kitty gaan heten en is gebaseerd op de films en de boekenreeks die Jenny Han schreef. Dat maakt onder andere Vulture bekend.

Anna Cathcart, die in de tienerfilms te zien was, zal Kitty opnieuw gaan spelen. Het verhaal gaat verder waar To All The Boys: Always and Forever eindigde en volgt Kitty naar Zuid-Korea, waar ze bij haar vriendje op bezoek gaat.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe serie te zien zal zijn.