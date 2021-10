Sien Diels is op 74-jarige leeftijd overleden, meldt VRT. De Vlaamse actrice was ruim 36 jaar lang te zien in de kinderserie Sesamstraat.

Diels was onder haar eigen naam tussen 1976 en 2012 te zien als een soort moederfiguur voor Tommy, Ieniemienie en andere bewoners van Sesamstraat. Destijds werd de serie nog door zowel Nederlanders als Belgen gemaakt.

Daarnaast was Diels zien in televisieseries als Thuis, Witse en Flikken. Ze stopte in 2010 met acteren.

Over de doodsoorzaak is geen informatie verstrekt.