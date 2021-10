Mel Gibson is te zien in de serie The Continental. De serie gaat over het hotel dat in de John Wick-films dienst doet als toevluchtsoord voor de beruchtste moordenaars. De serie speelt zich af voor de gebeurtenissen uit de films met hoofdrolspeler Keanu Reeves.

Gibson speelt het personage met de naam Cormac. Over het karakter van dit personage is nog niks bekend, schrijft Deadline.

Centraal in The Continental, dat zich in het New York van de jaren zeventig afspeelt, staat Winston Scott die het hotel probeert over te nemen.

Scott is eigenaar van het hotel in de drie John Wick-films. In die films wordt het personage gespeeld door acteur Ian McShane. Wie hem in de series zal gaan spelen is nog niet bekend.

Het eerste deel van John Wick verscheen in 2014 in de bioscoop. John Wick: Chapter 3 - Parabellum was in 2019 in de Nederlandse bioscopen te zien. Het vierde deel moet dit jaar verschijnen.