Michael Caine, die vrijdag in het BBC-radioprogramma Kermode and Mayo's Film Review nog zei dat de film Best Sellers waarschijnlijk zijn laatste is, is alweer teruggekomen op zijn uitspraak.

De 88-jarige acteur heeft in een interview met Variety laten weten dat hij nog niet met pensioen gaat. "Wat betreft mijn pensioen: ik sta al meer dan vijftig jaar om 6.00 uur op om films te maken en ik doe mijn wekker nog niet weg", verduidelijkte Caine.

De Brit stelde in het radioprogramma dat hij al twee jaar geen aanbiedingen meer heeft gehad en dat hij daarnaast kampt met gezondheidsproblemen. "Ik heb problemen met mijn ruggengraat en dat trekt door naar mijn benen. Ik kan daardoor niet goed lopen."