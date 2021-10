Ryan Reynolds gaat naar eigen zeggen even stoppen met het maken van films. De acteur laat op Instagram weten een sabbatical te nemen, nadat de opnames voor zijn nieuwste project Spirited zijn afgerond.

"Zingen, dansen en in de zandbak spelen met Will Ferrell maakte heel wat dromen waar", blikt Reynolds terug op de opnames van de film die gebaseerd is op A Christmas Carol van Charles Dickens. "Het perfecte moment om een sabbatical te nemen van films maken. Ik ga iedere seconde missen van het werken met deze verschrikkelijk getalenteerde groep makers en artiesten."

Actrice Octavia Spencer reageert onder het bericht dat ze blij was om met de acteur te werken en zegt dat hij moet genieten van zijn ingelaste pauze. Reynolds vrouw Blake Lively neemt de Canadese acteur echter op de hak door "Michael Caine was eerder" te schrijven. Hiermee refereert ze aan de beslissing van de 88-jarige acteur die vrijdag zei dat hij met pensioen wilde gaan. Niet veel later kwam de Brit echter alweer terug op zijn uitspraak.