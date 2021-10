Elke week breidt Netflix het aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week het derde seizoen van You en het Nederlandse oorlogsepos De Slag om de Schelde.

Series

You (seizoen 3)

In het nieuwe deel van You, over de 'charmante' stalker Joe, zien we hoe hij en zijn net zo obsessieve verloofde Love getrouwd zijn en een baby hebben. Ze proberen een normaal leven te leiden, maar oude gewoontes slijten niet…

156 Bekijk hier de trailer van het derde seizoen van You

The Movies That Made Us (seizoen 3)

In het derde seizoen van deze serie over klassieke blockbusters die we allemaal kennen, komen griezelfilms voorbij. Leuk voor Halloween! Over die film gaat het ook, en over Friday the 13th, Aliens en Nightmare on Elm Street. Ook Robocop, Coming to America, Nightmare Before Christmas en Elf worden dit seizoen besproken.

Hometown Cha-Cha-Cha (seizoen 1)

Het Zuid-Koreaanse Hometown Cha-Cha-Cha gaat over een stadse vrouw die een tandartspraktijk opent in een afgelegen dorpje aan de kust. Het plaatselijke manusje-van-alles dat ze daar tegenkomt, is in alle opzichten haar tegenpool, maar toevallig kruisen de paden van de twee elkaar meerdere keren en beginnen ze elkaar leuk te vinden.

House of Secrets: The Burari Deaths

In deze documentaireserie worden ijzingwekkende feiten en theorieën onderzocht rond de dood van elf leden van een familie in Delhi. Was het zelfmoord, moord of toch iets anders?

106 Bekijk de trailer van House of Secrets: The Burari Deaths

The Baby-Sitters Club (seizoen 2)

Er zijn in de Verenigde Staten meer dan tweehonderd boeken verschenen over dit clubje vriendinnen en hun oppasbureau. Ook zijn er al meerdere films en series over gemaakt. Deze Netflix-variant van The Baby-Sitters Club is een moderne update: de meiden zijn meegegaan met de tijd, hebben allemaal een mobiele telefoon en gebruiken sociale media.

Blue Period (seizoen 1)

Elke week verschijnt er een nieuwe aflevering van Blue Period, een animeserie over de populaire maar verveelde scholier Yatora Yaguchi. Als zij op een dag op een inspirerend schilderij stuit, duikt ze in de prachtige, maar meedogenloze wereld van de kunst.

114 Bekijk de trailer van Blue Period

Little Things (seizoen 4)

Afgelopen week verscheen alweer het vierde seizoen van Little Things. De serie gaat over het moderne Indiase stel Dhruv en Kavya, een samenwonend koppel van in de twintig dat worstelt met de ups en downs van werk, moderne relaties en het vinden van een eigen identiteit in het hedendaagse Mumbai.

Films

De Slag om de Schelde (2020)

Dit Nederlandse oorlogsepos volgt verschillende jonge mensen in het bezette Zeeland tijdens de Tweede Wereldoorlog en brengt een van de beroemdste veldslagen op Nederlands grondgebied in beeld.

136 Drie jonge mensen strijden voor vrijheid in trailer De Slag om de Schelde

Sonny Boy (2011)

Deze Nederlandse film vertelt het waargebeurde verhaal van de negentienjarige Surinaamse student Waldemar en de Hollandse Rika, een getrouwde moeder van veertig met vier kinderen. Als zij elkaar in de jaren twintig ontmoeten en verliefd worden is dit een groot schandaal, helemaal als Rika ook nog eens zwanger wordt.

L.O.L. Surprise: The Movie (2021)

De razend populaire poppetjes van L.O.L. Surprise hebben nu een film op Netflix. Een meisje belandt in de geanimeerde wereld van de poppen en gaat ze helpen om een film te maken.

Deep Impact (1998)

Op een avond kijkt de veertienjarige Leo Biederman (Elijah Wood) door zijn telescoop en ontdekt hij een nieuwe komeet. Leo stelt vast dat de komeet in razend tempo de aarde nadert. Hij besluit actie te ondernemen. Als duidelijk wordt dat de komeet het voortbestaan van de mensheid in gevaar kan brengen, besluit de president (Morgan Freeman) een schuilkelder te laten bouwen waar één miljoen uitverkorenen na de inslag kunnen overleven.

126 Bekijk hier de trailer van Deep Impact

What Happens in Vegas (2008)

In deze romantische comedy besluiten Joy en Jack (Cameron Diaz en Ashton Kutcher) tijdens een dronken nacht in Las Vegas met elkaar te trouwen. Ze kennen elkaar niet en blijken een hekel aan elkaar te hebben. Als Jack opeens 3 miljoen dollar wint, wilt Joy toch nog wel even getrouwd blijven.

Deze films en series kwamen deze week ook op Netflix:

9 oktober

Shrek (2001)

Dora and the Lost City of Gold (2019)

10 oktober

The Last Airbender (2010)

Kruimeltje (1999)

Lee & Cindy C. (2015)

De Zevende Hemel (1993)

Mira (1971)

Het sacrament (1990)

Het gezin Van Paemel (1986)

11 oktober

Wait Until Spring, Bandini (1989)

Spielerberater (2012)

Japan Sinks: People of Hope (seizoen 1)

Pietje Bell 2 (2003)

Modus (seizoen 2)

Kapitein Rob en het geheim van professor Lupardi (2007)

12 oktober

Mighty Express (seizoen 5)

Breaking In (2018)

La creación de Malinche (2021)

Convergence: Courage in a Crisis (2021)

Bright: Samurai Soul (2021)

The Divide (2015)

13 oktober

De Belofte van Pisa (2019)

Brabançonne (2014)

Violet Evergarden: The Movie (2020)

Operation Hyacinth (2021)

Fever Dream (2021)

14 oktober

Another Life (seizoen 2)

Slashers (2001)

One Night in Paris (2021)

A World Without (2021)

Find the Lady (1956)

15 oktober

My Name (seizoen 1)

I Onde Dager (2021)

Du Sie Er & Wir (2021)

Sharkdog's Fintastic Halloween (2021)

Karma's World (seizoen 1)

Cocomelon (seizoen 4)

Barbie: Big City, Big Dreams (2021)

People, Places, Things (2015)

My Best Friend's Wedding (2016)

Unfaithful (2002)

Street Kings (2008)