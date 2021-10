Stand-upcomedian Hannah Gadsby is boos op Ted Sarandos, de CEO van Netflix. Hij noemde haar naam in een interne memo die werd rondgestuurd nadat er kritiek was gekomen op de Netflix-special van Dave Chappelle, die daarin controversiële uitspraken doet over transgender personen.

Sarandos ligt onder vuur omdat hij weigert de special van Chappelle offline te halen. In een memo aan zijn personeel, dat ook in opstand is gekomen, liet hij weten dat er volgens hem geen grenzen worden overschreden.

"We doen heel hard ons best om ervoor te zorgen dat gemarginaliseerde groepen niet worden gedefinieerd door één enkel verhaal", schrijft Sarandos onder meer. "Dus we hebben Sex Education, Orange Is the New Black, Control Z, Hannah Gadsby en Dave Chappelle allemaal op Netflix staan."

Gadsby, die in de Netflix-special Nanette onder meer vertelt over seksualiteit en haar geaardheid, is er niet van gediend dat haar naam wordt genoemd in de memo. "Hé Ted Sarandos, ik wilde je even laten weten dat ik liever niet wil dat je mij betrekt in jouw ellende", schrijft ze op Instagram.

Ze zegt "nu nog meer fans van Dave Chappelle" over zich heen te krijgen. "Je hebt mij bij lange na niet genoeg betaald om te moeten dealen met de gevolgen van de haat die jij blijft ontkennen."

Verschillende personeelsleden van Netflix roerden zich eerder deze week al. Zo is een deel van het personeel van plan om woensdag te staken naar aanleiding van de uitspraken van Sarandos en zijn weigering om de show van Chappelle offline te halen.

"Het leven van transgender personen doet ertoe", luidt een bericht dat onder het personeel is verspreid namens een groep transgender personen die werkzaam zijn bij Netflix.