Rapper Ludacris heeft voor Netflix de kinderanimatieserie Karma's World gemaakt. De serie van de 44-jarige artiest is vanaf 15 oktober via de streamingdienst te bekijken.

Christopher Bridges, zoals Ludacris in het echt heet, ziet de serie als een "nalatenschap voor zijn dochters". Het hoofdpersonage, de jonge zangeres Karma, is dan ook gebaseerd op zijn oudste dochter.

De serie bevat liedjes met thema's als eigenwaarde, bodypositivity, discriminatie en vriendschap. "Het is belangrijk voor mij dat kinderen en gezinnen van over de hele wereld zichzelf kunnen herkennen in Karma's World en mijn doel is om positieve impact te hebben, kinderen zelfvertrouwen te geven en met muziek verbinding te creëren", zegt de rapper over de serie.

Ludacris kreeg vooral bekendheid als rapper, maar speelde ook in films als Crash en The Fast & The Furious. Hij scoorde hits met nummers als Little Bad Girl, How Low en Baby (met Justin Bieber).