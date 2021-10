Netflix kondigt vierde seizoen aan van serie You

Nog voordat het derde seizoen van de serie You van start gaat op Netflix, heeft de streamingservice bekendgemaakt dat er ook een vierde reeks van de psychologische thriller komt.

In de serie is Penn Badgley te zien als Joe Goldberg, een op het eerste gezicht romantische boekenverkoper in New York. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat hij toch niet zo sympathiek is.

In de tweede reeks van de serie verhuist Joe naar Los Angeles en in het derde seizoen, dat vanaf vrijdag te zien is op Netflix, trekt hij met zijn vrouw Love (Victoria Pedretti) naar het noorden van Californië.

De makers van de serie lieten woensdag aan onder meer Deadline weten dat ze met veel plezier hebben gezien hoe Badgley het personage Joe tot leven heeft gebracht.

De eerste twee seizoenen van You zijn gebaseerd op de boeken van Caroline Kepnes: You en Hidden Bodies.