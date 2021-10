Een lesbische non die wordt bevredigd met een bewerkt Mariabeeldje: sinds de première in Cannes gaat er veel aandacht uit naar die ene specifieke scène in Benedetta. Het leverde een protest op in New York, een verbod in Rusland en héél veel vragen van journalisten. Regisseur Paul Verhoeven legt aan NU.nl uit dat het vooral iets zegt over de wereld van nu.

Waar gaat Benedetta over? Benedetta vertelt het verhaal van de lesbische non Benedetta Carlini (gespeeld door Virginie Efira), die in de zeventiende eeuw door de kerkleiding werd berecht en verbrand werd op een brandstapel.

"Ik denk dat mensen een shock krijgen door bepaalde scènes", erkent de 83-jarige Verhoeven. "Je zou de kritiek eens moeten lezen op Spetters uit 1980. Compleet weggevaagd door alle journalisten, maandenlang. Ze waren zo geschokt, dat ze hem de grond in boorden. Het heeft tien jaar geduurd voordat er eens werd gezegd dat het misschien toch wel een aardige film was."

"Dildo's worden constant gebruikt, door de eeuwen heen", vervolgt de regisseur. "Ik denk dan ook niet dat de ophef om de dildo zelf gaat, maar om het feit dat het een Mariabeeldje is." Toch is die vermeende blasfemie niet het enige dat opvalt aan de scène. Verhoeven brengt de handeling in beeld, terwijl negen van de tien filmmakers de camera boven de heupen zouden hebben gericht.

"Maar waarom?", vraagt Verhoeven zich af. "Ik heb dat nooit gedaan. Het is gewoon realisme. Ik laat alles zien wat personages doen. Als ze elkaar verrot schieten, toon ik dat ook. Het is allemaal oké als er bloed in het rond spuit, alsof je een varken slacht. Maar zodra het om seks gaat, wat veel normaler is dan geweld, mag je het opeens niet meer laten zien. De vraag zou niet moeten zijn waarom ik het wél doe, maar waarom de anderen het niet doen."

'Seks is zo belangrijk voor mensen, je doet het om de zoveel dagen'

Volgens Verhoeven is seks essentieel voor het leven. "Het is zo belangrijk voor mensen. Je doet het om de zoveel dagen. Wat voor geheim zit daar dan? Wat is het belang eigenlijk om het weg te houden?"

Regisseuse Nouchka van Brakel (Van de koele meren des doods), een generatiegenoot van Verhoeven, kaartte eerder in een speech al aan hoe de filmwereld aan het verpreutsen is.

"Ze heeft volledig gelijk", reageert Verhoeven. "Zeker in Amerika is het bijna onmogelijk om een ontbloot bovenlijf te laten zien. De filmwereld is totaal verpreutst. Het werkt in een soort slingerbeweging. In de jaren zeventig was die slinger op z'n hoogtepunt. Je kon alles laten zien, welke seksualiteit dan ook. Maar nu zijn we weer terug bij een puritanisme dat ik me alleen uit de Tweede Wereldoorlog nog kan herinneren, toen ik als zevenjarige begon met films kijken."

Benedetta draait vanaf donderdag 14 oktober in de Nederlandse bioscopen.