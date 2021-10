De Koreaanse serie Squid Game is de best bekeken serielancering ooit op Netflix, meldt het streamingplatform woensdag op Twitter. Binnen zeventien dagen heeft de absurdistische serie ruim 111 miljoen kijkers getrokken.

Squid Game is daarmee ook de eerste Netflix-serie die meer dan 100 miljoen mensen bereikte in de eerste 28 dagen op het platform. Netflix gebruikt die termijn om te bepalen hoe succesvol een film of serie is. Een kijker wordt meegeteld als die minstens twee minuten van één aflevering heeft gekeken. Squid Game neemt het record over van de serie Bridgerton, die in de eerste vier weken na lancering door ruim 82 miljoen mensen werd bekeken.

Sinds de première in september is Squid Game de meest gestreamde serie geweest in meer dan negentig landen, meldt de streamingdienst. In de Verenigde Staten stond Squid Game 21 dagen op rij op de eerste plaats, een record voor een niet-Engelstalige serie.

Squid Game gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes te strijden om 38 miljoen dollar. Het merendeel van deze spelers komt op brute wijze om het leven.

Netflix maakt geregeld records bekend en wordt daar vaak om bekritiseerd. Het bedrijf geeft namelijk maar heel selectief cijfers prijs; alleen van goedlopende series en films wordt de score bekendgemaakt. Ook laat de streamingservice die getallen niet toetsen bij een onafhankelijke marktonderzoeker, zoals reguliere zenders wel doen.