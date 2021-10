De Koreaanse serie Squid Game is de best bekeken serie ooit op Netflix, meldt het streamingplatform dinsdag op Twitter. Binnen zeventien dagen heeft de absurdistische serie ruim 111 miljoen kijkers getrokken.

Squid Game is daarmee ook de eerste Netflix-serie die meer dan 100 miljoen mensen bereikte in de eerste 28 dagen op het platform. Netflix gebruikt die termijn om te bepalen hoe succesvol een film of serie is. Een kijker is meegeteld als die een aflevering minstens twee minuten heeft gekeken. Squid Game neemt het record over van de serie Bridgerton, die sinds december door ruim 82 miljoen mensen werd bekeken.

"Het kostte Hwang Dong-hyuk (regisseur, red.) meer dan tien jaar om Squid Game te realiseren. Maar het duurde slechts zeventien dagen om met 111 miljoen kijkers wereldwijd het onze best bekeken serie ooit te maken", aldus Netflix.

Sinds haar première in september heeft de serie op nummer 1 gestaan in meer dan negentig landen. In de Verenigde Staten stond Squid Game 21 dagen op rij op nummer 1, een record voor een niet-Engelstalige serie.

De negendelige serie gaat over een samenleving waarin een mysterieuze organisatie mensen met schulden rekruteert om in een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes te strijden om 38 miljoen dollar. Het merendeel van deze spelers komt op brute wijze om het leven.

Netflix boekt de laatste jaren steeds vaker successen met niet-Engelstalige series. Wereldwijd waren onder meer Lupin (Frankrijk), La casa de papel (Spanje) en Dark (Duitsland) grote hits. De serie Undercover was de eerste Nederlandstalige Netflix-original op het platform.