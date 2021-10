Videoland komt later dit jaar met een korte Mocro Maffia-film, waarin het nieuwe personage Meltem wordt geïntroduceerd.

Mocro Maffia Meltem duurt veertig minuten en gaat over Meltem, gespeeld door Sinem Kavus, die fraudeert met creditcards. Ze doet er alles aan om uit handen van de politie te blijven, maar heeft ook te maken met een gokverslaafde vader.

Eerder werd een nieuw personage uit Mocra Maffia aan het publiek voorgesteld via de miniserie Mocro Maffia: Komtgoed. De serie draaide om de jonge Zakaria, die ook wel 'Komtgoed' wordt genoemd.

Van Mocro Maffia zijn inmiddels drie seizoenen verschenen op Videoland. Het personage Meltem zal in het vierde seizoen te zien zijn. Wanneer dat seizoen in première gaat, is nog niet duidelijk.

Kavus is sinds kort ook te zien in de eerste Nederlandse Netflix Original-film Forever Rich.