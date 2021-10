Disney is bezig met een film over zijn naamgever Walt Disney en diens weg naar het bouwen van het eerste Disneyland-pretpark in Anaheim (Californië), schrijft Variety.

Het pretpark opende in de zomer van 1955 en is het enige park dat onder directe supervisie van Walt Disney werd gebouwd. Later werden ook parken geopend in onder meer Florida, Parijs, Tokio en andere delen van de wereld, die voor een groot deel gebaseerd werden op het eerste park.

De film wordt geregisseerd door David Gordon Green (Halloween Kills). Het script wordt geschreven door Evan Spiliotopoulos, die eerder werkte aan Beauty and the Beast (2017) en The Huntsman: Winter's War (2016).

De film gaat in première via de streamingdienst Disney+. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.