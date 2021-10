Filmproducent Le Boxeur Films maakt een dramaserie over atoomspionage in Nederland door de zaterdag overleden Abdul Qadeer Khan. De titel van de serie over de 'vader van de Pakistaanse kernbom' heet The man who stole the bomb.

De serie vertelt het verhaal van Khan, een wetenschapper die in de jaren zeventig voor een Nederlands-Brits-Duits consortium in Almelo aan uraniumverrijking werkte en op eigen initiatief spion werd. De man bouwde uiteindelijk de eerste kernbom van Pakistan en verkocht de kennis aan iedereen die maar betaalde, waaronder Noord-Korea en Iran.

Vorig jaar werd al bekend dat Le Boxeur Films de exclusieve verfilmingsrechten had verworven op het levensverhaal van de klokkenluider in de spionage-kwestie Khan, de eerder dit jaar overleden Frits Veerman. Inmiddels is het script af en is producent Joris van Wijk van Le Boxeur in gesprek met omroepen en streamers in binnen- en buitenland voor financiering.

Volgens producent Van Wijk heeft The man who stole the bomb "de spanning en intrige van een Le Carré verhaal, gecombineerd met de fascinerende karakters als in Breaking Bad en The Americans". Van Wijk werkte eerder aan Zwartboek, Bankier van het Verzet en de internationale serie Heirs of the Night.